O Ses Türkiye jürisinin maaşları dudak uçuklatacak cinsten!

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Yeni sezonla birlikte jürisinde değişikliğe giden ve ekipten ayrılan Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un yerine Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk isimleriyle anlaşan Acun Ilıcalı şimdilerde yeni sezon çekimleriyle ilgileniyor. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından çekimlerle ilgili paylaşımlarda bulunurken Ilıcalı’dan program için alacakları ücret yeniden gündeme geldi. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre geride bıraktığımız yıl bölüm başına 60 bin lira alan jüri üyeleri bu yıl koltuklarına zamlı fiyatlarla oturdu. Yeni sezonda 70 bin lira alan jüri üyelerinin arasına katılan Beyazıt Öztürk’ün maaşı ise diğer isimlerden farklı olarak 90 bin lira olduğu iddia edildi.