O Ses Türkiye kim kazandı? Ferat Üngür mü, Umut Kaç mı? İşte O Ses Türkiye birincisi…

O Ses Türkiye kim kazandı? Ferat Üngür mü, Umut Kaç mı? İşte O Ses Türkiye birincisi…

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. Haftalardır kendilerini geliştiren yarışmacılar final performansları ile O Ses Türkiye jürisi karşısına çıktı. Finalistler, Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek arasından şampiyon belirlendi. Peki O Ses Türkiye 2019'u kim kazandı? İşte O Ses Türkiye birincisi...

Aylardır söylenen şarkılar, elenen yarışmacılar ve rekabet içinde geçen O Ses Türkiye, finalle beraber sona erdi, O Ses Türkiye 2019’da kazanan isim açıklandı. O Ses Türkiye’de nefes kesen finalin ardından yarışmanın birincisi de belli oldu. Final performanslarını sergileyen yarışmacılardan Ferat Üngür ve Umut Kaç O Ses Türkiye’de son ikiye kaldı. İkişer türkü söyleyen Ferat ve Umut arasından O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür oldu. İşte yarışmacıların final performansları ve O Ses Türkiye şampiyonu hakkında merak edilenler…

O SES TÜRKİYE KİM BİRİNCİ OLDU?

O Ses Türkiye’de finale kalan 6 yarışmacı 27 Ocak Pazar akşamı TV8’den canlı yayınlanan büyük finalde mücadele etti. SMS oylama sonuçlarına göre O Ses Türkiye finalinde altı yarışmacıdan dördü elendi. Son ikiye Umut Kaç ve Ferat Üngür kaldı.

Pazar akşamı yapılan üçüncü sms oylamasının sonuçları noter tarafından Acun Ilıcalı’ya teslim edildi. Ilıcalı O Ses Türkiye 2019 birincisini belirleyen sonuçları canlı yayında açıkladı. O Ses Türkiye 2019’un şampiyonu ise Ferat Üngür oldu. Murat Boz ise takımından Ferat Üngür’ün şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

FERAT ÜNGÜR’ÜN FİNAL PERFORMANSI

UMUT KAÇ’IN FİNAL PERFORMANSI

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE ÖDÜL ALDI?

O Ses Türkiye Büyük Finali kazanan isme verilecek ödül belli oldu. O Ses Türkiye 2019 şampiyonu Toyota Corolla Hibrit sahibi oldu. Toyoto Corolla Hibrit'in henüz fiyatı tam olarak belli değil.

FİNALDE SON 4′ HANGİ İSİMLER KALMIŞTI?

O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı ekrana gelen finalinde jüri üyesi Beyazıt Öztürk gözyaşlarını tutamadı. O Ses Türkiye finalinde sahne alan Umut Kaç seslendirdiği Vay Dünya türküsüyle takımında yer aldığı Beyaz'a duygusal anlar yaşattı.



Barış ve Baran Solar

Ferat Üngür

Umut Kaç

Gülce Kahtalı