O Ses Türkiye setinden ilk kare…

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Programına ara veren Beyazıt Öztürk ile bir süredir sabah programlarında izlemediğimiz Seda Sayan’ı jüri koltuğunda oturtacak olan yarışma daha başlamadan kendisinden söz ettirdi. Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un ayrılığını Beyaz ve Seda ile dolduran O Ses Türkiye yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Murat Boz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını ortaya koydu ve Beyaz’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



