Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
O Ses Türkiye setinden ilk kare…
O Ses Türkiye setinden ilk kare…
Yeni sezonda jürisinde gerçekleştirdiği bomba değişikliklerle adından söz ettiren O Ses Türkiye yarışmasının setinden ilk paylaşım Murat Boz'dan geldi.
Magazin 28 Eylül 2018 - 07:32

Programına ara veren Beyazıt Öztürk ile bir süredir sabah programlarında izlemediğimiz Seda Sayan’ı jüri koltuğunda oturtacak olan yarışma daha başlamadan kendisinden söz ettirdi. Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un ayrılığını Beyaz ve Seda ile dolduran O Ses Türkiye yeni sezona da iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Murat Boz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını ortaya koydu ve Beyaz’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

murat-boz-ic

İLGİLİ HABERBeyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması 'Sadece jüri...'

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler