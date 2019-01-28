O Ses Türkiye Umut Kaç kimdir, kaç yaşındadır?

Umut Kaç, Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor. Rakiplerini eleyerek finale kadar çıkmayı başarabilen Umut Kaç aslen Tuncelili ve söylediği türküler izleyicilerden tam not almayı başardı. Şimdi ise 2019 O Ses Türkiye şampiyonu olabilecek mi merak ediliyor. İşte Umut Kaç hakkında merak edilenler ve performansı...

Umut Kaç kimdir, kaç yaşındadır? O Ses Türkiye'de finale kadar kalmayı başaran Umut Kaç, yarışmaya ‘Allı Turnam' türküsüyle katılmıştı. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamış, jüri üyeleri övgü dolu cümleler kullanmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Umut Kaç, O Ses Türkiye’deki yoluna Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıklamıştı. Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Umut Kaç yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Umut Kaç aslen Tuncelilidir.

UMUT KAÇ’IN PERFORMANSI