O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

Alkan Dalgakıran, aslen Yalova'lıdır. O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran'ın kim olduğu merak ediliyor. Alkan O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalmayı başardı. İşte Alkan Dalgakıran kimdir sorusunun yanıtı...

O Ses Türkiye’de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye’de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa’da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran ‘Trafik’ adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan’ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran’ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses’in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.