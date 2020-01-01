O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye’de birinci kim oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye’de birinci kim oldu?

Ekranların sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'de her yılbaşı gelenek haline gelen yeni yıl özel programına birbirinden ünlü isimler katıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışmanın şampiyonu da belli oldu. Peki O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte birinci olan isim...

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya'dan Bergüzar Korel'e, Max Kruse'dan, Fırat Aydunus'a kadar birçok ünlü konuk sahnede şarkı söyledi. Peki O Ses Türkiye’de kim birinci oldu? Hadise mi, Murat Boz mu, Beyaz mı, Seda Sayan mı şampiyon oldu?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kendi alanlarının en başarılı isimleri ünlü konukları yer aldı. Neşeli, renkli sahneleri ile çok keyifli anlar yaşatan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Hadise şampiyon oldu.

