O Ses Türkiye’de ‘Amca’ sürprizi! Acun Ilıcalı’nın amcası O Ses Türkiye sahnesinde

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Geceye damga vuran olaylardan biri de Acun Ilıcalı'nın amcasının şarkı söylemesi oldu. Acun Ilıcalı'nın amcası Erol Ilıcalı bir vakıf ile birlikte sahne aldı.

O Ses Türkiye’de final gecesi üç ayrı sms oylaması yapıldı. Finale kalan altı yarışmacıdan dördü ilk oylamada, diğer ikisi ise ikinci oylamada elendi. Finale ise Beyazıt Öztürk’ün takımından Umut Kaç ve Murat Boz’un takımından Ferat Üngür kaldı. Yarışmayı Diyarbakırlı Ferat Üngür kazanırken Acun Ilıcalı ise final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Acun'un sürprizi amcasıydı. Acun Ilıcalı amcası Erol Ilıcalı’nın performansını ekranlara getirdi.

‘ÇOK ZORLADIK’

Acun Ilıcalı ”Çok zorladık sonunda Ilıcalı Ailesi’nden de bir ses çıktı. Sevgili amcam Erol Ilıcalı çok da severim kendisini bana çok desteği olmuştu. Erol Ilıcalı bir vakıfla birlikte sahne aldı.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 4 ay önce kuruldu. Amcam da orada sahne aldı biz de bunun gururunu yaşadık” dedi.