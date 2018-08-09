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‘O Ses Türkiye’de bir veda daha
‘O Ses Türkiye’de bir veda daha
Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından sevilen sanatçı Yıldız Tilbe de yarışmaya veda etti.
Magazin 9 Ağustos 2018 - 10:50

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV 8 ekranlarında yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yeni sezona Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla başlayacağını duyurmuş ve herkesi heyecanlandırmıştı.

YILDIZ TİLBE VEDA EDİYOR

O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda yaklaşık beş senedir oturan şarkıcı Gökhan Özoğuz’un ayrılığının ardından Yıldız Tilbe de yarışmanın jüri koltuğuna veda etti.

YILDIZ’IN YERİNE EBRU GÜNDEŞ GELİYOR

Yıldız Tilbe’nin yerine ise eşi Reza Zarrab’la zor günler geçirdiği için yarışmaya ara veren Ebru Gündeş’in geleceği iddia edildi.

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Son güncelleme: 11:00 - 09.08.2018
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