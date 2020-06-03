O Ses Türkiye’de Murat Dalkılıç hareketliliği! ‘Neden olmasın’ yanıtı geldi…

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Acun'un sözlerinden sonra O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyelerinin kimler olacağı merak konusu oldu. Seda Sayan'ın da ayrıldığını açıklamasının ardından Twitter'da ‘O Ses jüri Murat Dalkılıç' başlıklı etiket açıldı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın O Ses Türkiye yarışmasının jürisinden ayrılmasını duyurmasının ardından sosyal medyada yeni jürinin şarkıcı Murat Dalkılıç olacağı tartışmaları başladı. Murat Dalkılıç’ın sosyal medya hesabından yaptığı yorum da iddiaları güçlendirdi.

Seda Sayan’ın ayrılığını duyurmasının ardından Twitter’da ‘O Ses jüri Murat Dalkılıç' başlıklı etiket açıldı. Etikete binlerce yorum gelmesinin ve konunun en çok bahsedilenler listesine girmesinden sonra Dalkılıç hesabından “Vay, teşekkür ederim hepinize, ne tatlısınız. Neden olmasın?” diye yazdı.



O Ses Türkiye’de Seda Sayan’ın ardından bir jüri üyesinin daha değişmesi bekleniyor. Acun’un açıklamalarının ardından Murat Boz ve Hadise ise O Ses Türkiye’de çekilen fotoğraflarını paylaşmaları dikkat çekmişti.

Yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez iki jürisinin yaptıkları paylaşımlar, ikilinin yeni sezonda olmayacağını düşündürdü.

Ancak Hadise’nin jüride yer almaya devam edeceği, Murat Boz’un ise ayrılan 2. isim olacağı iddia edildi.