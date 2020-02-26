O Ses Türkiye’de yarışan Anıl Şimşek’in muhteşem değişimi

O Ses Türkiye'de performanslarıyla dikkat çeken ve Hadise'nin takımında yer alan Anıl Şimşek, fazla kilolarıyla da göze çarpıyordu. ‘Hazır mıyız?’ isimli single’ını dinleyicilerle buluşturan Şimşek, dört ayda 50 kilo verdi.



150 kilodan 100 kiloya düşen Şimşek, asıl hedefinin 80 kilo olduğunu belirtti.



ANIL ŞİMŞEK KİMDİR?

Anıl Şimşek, 1991 yılında dünyaya geldi ve hayatının büyük bir kısmı Almanya'da geçirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a döndü. 2014 yılında da O Ses Türkiye’ye katılan Anıl Şimşek, 2018-2019 sezonunda finale kadar kaldı.



Anıl Şimşek, O Ses Türkiye’de Hadise'nin takımında yer alıyordu. Şimşek, Hadise'yi seçme nedenini şu sözlerle anlatmıştı: “Hadise'ye 15 yaşımdan beri hayrandım, çok seviyorum Hadise'yi ben. Her şeyini takip ettim ben. Kendimi Hadise'ye, Tarkan'a daha yakın hissediyorum.”