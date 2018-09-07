O Ses Türkiye’de Yıldız Tilbe’nin yerine gelen isim beli oldu

O Ses Türkiye’de Yıldız Tilbe’nin yerine gelen isim beli oldu

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O Ses Türkiye’de ilk olarak, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurmuştu. Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini vermişti. Gökhan Özoğuz’un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil olmuşken Yıldız Tilbe’nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu.

YENİ SEZONDA SEDA SAYAN

Jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu. O Ses Türkiye’nin 8. sezonu Eylül ayı içinde ekranlara gelecek.