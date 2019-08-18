Oblivion filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolde ünlü oyuncu Tom Cruise'u izlediğimiz Oblivion filminin türü bilim kurgudur. Oblivion, Joseph Kosinski'nin aynı adı taşıyan Radikal Comics için yaptığı grafik romandan sinemaya uyarlanmıştır. Sinemaseverler için Oblivion filmi hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.

Oblivion filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu Joseph Kosinski üstlenmiştir. Başrollerde ise Tom Cruise ve Olga Kurylenko yer almaktadır. İşte 2013 yılında vizyona giren filmin detayları…

OBLİVİON FİLMİNİN KONUSU

2077 yılında görünürde; teknisyen ve asker Jack Harper dünya üzerinde konuşlu küçük merkezlerde görevli tamircilerden birisidir. 49 numaralı merkez kulededirler. Yanında iletişim subayı Vica (Victoria) ile birlikte çalışmaktadır ve aynı zamanda aşk yaşamaktadırlar. Jack, Dünya’nın 60 yıl önce Sıkeyv (Scavengers-Scavs) adı verilen uzaylı istilacılar ile yapılan savaş sırasında yıkıldığını bilmektedir.

Sıkeyvler ile yapılan savaş esnasında kullanılan nükleer silahlar nedeniyle uzaylılar yenilmiş ama Dünya harap olmuş, radyasyonlu bölgeler oluşmuştur. Sıkeyvler Ay’ı vurup parçalamış, bunun sonucunda oluşan deprem ile tsunamilerden dolayı Dünya yaşanılmaz bir yer haline gelmiştir. Dünyada kalan son insanlar Saturn’un uydusu Titan’a yerleşmiştir. Dünya yörüngesine yerleştirilmiş Tet adlı merkez ise Titan’a gönderilmeden önceki son duraktır ve Dünya’daki İHA’ları (İnsansız Hava Aracı) ve Jack’in de bulunduğu küçük merkezleri yönetmektedir.

Okyanus üzerine yerleştirilen dev türbinler okyanus suyunu Titan’da yaşayanlara enerji kaynağı olarak iletmek üzere çekmektedir. İHA’lar bu türbinleri korumakta ve sayıları azalmış Sıkeyvleri avlamaktadır. Tet ile her gün Sally adlı görevlinin aracılığıyla bağlantı kurarlar. Jack ve Vica’nın hafızaları güvenlik amacıyla silinmiştir. Geçmişe dair hatırladıkları hiçbir şey yoktur. Ancak Jack sürekli garip rüyalar görmektedir. Bu rüyalarda eski Dünya’da – New York’ta yaşadığını ve anılarında bir kadının olduğunu görmektedir. Diğer taraftan, Jack, savaşı kazanmalarına rağmen Dünya’yı Sıkeyvlere terkedip Titan’a gitmelerine anlam verememektedir.

OBLİVON FİLMİNİN OYUNCULARI

Tom Cruise, Komutan Jack Harper

Morgan Freeman, Malcolm Beech

Olga Kurylenko, Julia Rusakova

Andrea Riseborough, Victoria Olsen

Nikolaj Coster-Waldau, Sykes

Melissa Leo, Sally

Zoe Bell.