Oblivion oyuncuları kimler? Oblivion filmi konusu ne?

Oblivion filminde macera dolu anlar, askeri yönetimin Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar Dünya diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollaması ile başlıyor. Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough gibi isimlerin rol aldığı Oblivion televizyonda seyircilerle buluşuyor. Oblivion filmi konusu ve oyuncuları haberimzde yer alıyor.

Oblivion filmi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşuyor. 2077 yılında geçen hikayenin başrolünde Tom Cruise yer alıyor. Kıyamet sonrası bilim kurgu türünde olan Oblivion yayınlandığı dönemde dünyada büyük yankı yaratmıştı. Peki Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları kimler?

OBLİVİON FİLMİ KONUSU

Askeri bir yönetim, Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar Dünya diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla, dahası yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmedik sürprizler çıkacaktır.

Tron filmi ile tanıdığımız yönetmen Joseph Kosinski’nin yönettiği; kıyamet sonrası bir kurguya sahip olan film, yönetmenin kendi çizgi romanından sinemaya uyarlandı.

OBLİVİON OYUNCULARI

2013 yılı yapımı olan Oblivion filmi oyuncuları arasında Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko yer alıyor.