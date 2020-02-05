Ocak ayının en popüler isimleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), nabzını tuttuğu magazin ve sanat dünyasının 2020 Ocak ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.

Magazin ve sanat dünyası 2020'nin ilk ayına hızlı bir giriş yaptı. Yapılan medya araştırmasına göre 2018'in en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı'nın yılın ilk ayında da gündemden düşmediği görüldü. Listede medya patronunu sırasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Haluk Levent takip etti.

YARDIM KAMPANYASIYLA GÜNDEME GELDİ

Medya Takip Merkezi'nin araştırmasına göre, ayın en çok konuşulan ünlü ismi medya patronu Acun Ilıcalı oldu. Magazin hayatı ve spor camiasına verdiği desteklerle adından bolca söz ettiren Ilıcalı, geçtiğimiz ay Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası ile gündeme geldi.

HER DEFASINDA YALANLADILAR



Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlık sözleri ile de ilgi çekmişti. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her defasında yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte görüntülendi. Defne Samyeli ile olan şok ayrılığının sebebi olarak de gösterilen Sarıkaya ile ilgili düşünceleri cevapsız bırakan ünlü komedyen, yeni bir aşka yelken mi açıyor sorularını akıllara getirdi. Medyada 4 bin 691 haberde yer alan Cem Yılmaz, 2020 Ocak ayının en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu.

HALUK LEVENT DE LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım kampanyaları devam ederken ünlü sanatçı Haluk Levent de yardım kampanyasına katılan isimlerden oldu. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte harekete geçen ünlü şarkıcı, kış şartlarına uygun izoleli iklim çadırından 160 adet büyük çadır satın alarak AFAD'a teslim edeceklerini ve 500 kişinin faydalanacağını açıkladı. Ayrıca yine AHBAP Derneği ile başlattıkları yardım kampanyasında 3 gün içinde 2 milyon liraya yakın para toplayarak depremzedelerden desteğini esirgemeyen Levent, 2020 Ocak ayında 8 bin 867 haberde yer alarak medyanın en çok konuştuğu ünlü isimlerden oldu.(İHA)

