Ödül oyununu kim kazandı? Survivor’da nefes kesen ödül oyunu…
Takımların ada hayatında kendilerini güçlü hissetmeleri için büyük önem taşıyan Survivor ödül oyunu bu akşam da sahibini buldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı zorlu parkurda ödül oyununu kazanmak için yarışan takımlar, ödül aşkına ter döktü.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İki takımın da büyük istekle yarıştığı ödül oyunu gecesinde parkurda yer yer tartışmalar da yer aldı. Ünlüler takımı ödül oyununda daha iyi bir performans gösterdi ve önemli bir farkla oyunu kazandı. Ödül 10-5’lik skorla ünlüler takımının oldu.