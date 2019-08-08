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Ödül Turan kimdir? Ödül Turan nereli ve kaç yaşında?
Ödül Turan kimdir? Ödül Turan nereli ve kaç yaşında?
Ödül Turan, 1979 doğumludur. Funk Alaturka tarzı müzik performansları ile tanınan Ödül Turan hakkında merak edilenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Magazin 8 Ağustos 2019 - 17:09

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Ödül Turan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ödül Turan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında…

ÖDÜL TURAN KİMDİR?

Ödül Turan, 11 Aralık 1979 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Ödül Turan, 1997 yılında üniversite eğitimi için gittiği Eskişehir’de müzik dünyasına adım atmış ve sahne almaya başlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 2009 yılında Funk Alaturka müzik performansları ile tanınmaya başladı ve 2013 yılında Ödül adını taşıyan ilk maxi singlenı çıkardı.

Fotoğraf: Ödül Turan

Mehmet Özçırpan ile evli olan Ödül Turan’ın bu evliliğinden Arden isminde bir oğlu vardır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Ödül Turan, Yay burcudur.

Son güncelleme: 17:14 - 08.08.2019