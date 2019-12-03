Of Aman Nalan’dan yıllar sonra gelen annelik itirafı

Of Aman Nalan olarak tanınan Nalan, 5 yıl aradan sonra önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gecede hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Nalan, ilginç bir annelik itirafında da bulundu. Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan Nalan, evlilik sahibi olmakla alakalı sorular için “Bekarlık sultanlık. Aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Mevlam yazdıysa olur tabii ama benim öyle bir düşüncem yok. Çocuk isteğim de hiçbir zaman olmadı. İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim. Endişeli bir tipim, çocuk yetiştiremem gibi geldi” dedi.