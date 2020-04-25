Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kim?
Amerikan sinemasının en çok film çeken aktörlerinden biri olan Nicolas Cage, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönemenliğini Paco Cabezas'ın yaptığı 2014 yapımı Öfke filminin konusu merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde…
ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…
ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİM?
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
Michael McGrady – Danny Doherty
Peter Stormare – Francis O’Connell