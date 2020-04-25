Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kim?

Ünlü oyuncu Nicolas Cage’in başrolünde oynadığı Öfke filmi intikam ile yanıp tutuşan bir adamın hayatını anlatıyor. Peki Öfke filminin konusu ne? Öfke filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Amerikan sinemasının en çok film çeken aktörlerinden biri olan Nicolas Cage, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönemenliğini Paco Cabezas'ın yaptığı 2014 yapımı Öfke filminin konusu merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde…

ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…

ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİM?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

Michael McGrady – Danny Doherty

Peter Stormare – Francis O’Connell