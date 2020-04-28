Öfke konusu ve oyuncuları… Öfke filminde kimler oynuyor?
Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı Öfke filmi intikam ile yanıp tutuşan bir adamın hayatını anlatıyor. Peki Öfke filminin konusu ne? Öfke filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar…
ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİM?
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
Michael McGrady – Danny Doherty
Peter Stormare – Francis O'Connell
ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…