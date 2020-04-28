Öfke konusu ve oyuncuları… Öfke filminde kimler oynuyor?

Öfke filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Amerikan sinemasının en çok film çeken aktörlerinden biri olan Nicolas Cage, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönemenliğini Paco Cabezas'ın yaptığı 2014 yapımı Öfke filminin konusu merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde…