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Öfkeli Aşıklar konusu ve oyuncuları… Öfkeli Aşıklar’da kimler oynuyor?
Öfkeli Aşıklar konusu ve oyuncuları… Öfkeli Aşıklar’da kimler oynuyor?
Öfkeli Aşıklar filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Romantik komedi içerikli konusuyla izleyicinin ilgisini çeken filmin konusuna dair ayrıntılar ve oyuncuları ise haberimizde...
Magazin 20 Temmuz 2020 - 16:21

Öfkeli Aşıklar filmi kadrosunda güçlü isimleri bulunduruyor. İşte romantik türünde filmleri sevenlerin merakla araştırdıkları Öfkeli Aşıklar filminin konusu ve oyuncuları…

ÖFKELİ AŞIKLAR OYUNCULARI

Joan Allen
Kevin Costner
Erika Christensen

ÖFKELİ AŞIKLAR KONUSU

Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin ardından dört kızı ile beraber yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmak bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny'e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha çetrefilli bir hal almaya başlayacaktır.

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