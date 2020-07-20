Öfkeli Aşıklar konusu ve oyuncuları… Öfkeli Aşıklar’da kimler oynuyor?

Öfkeli Aşıklar filmi kadrosunda güçlü isimleri bulunduruyor. İşte romantik türünde filmleri sevenlerin merakla araştırdıkları Öfkeli Aşıklar filminin konusu ve oyuncuları…

ÖFKELİ AŞIKLAR OYUNCULARI

Joan Allen

Kevin Costner

Erika Christensen

ÖFKELİ AŞIKLAR KONUSU

Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin ardından dört kızı ile beraber yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmak bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny'e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha çetrefilli bir hal almaya başlayacaktır.