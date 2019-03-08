Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ve oyuncuları… Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekildi?

Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu ve oyuncuları… Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekildi?

Komedi konusuyla izleyenler tarafından merak edilen Oflu Hoca Trakya'da filminde kimler oynuyor? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? İşte yerli komedi filmleri arasında dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları...

Geçtiğimiz sene vizyona giren Oflu Hoca Trakya’da filmi özellikle televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Oflu Hoca Trakya’da filmi Lüleburgaz’da geçmektedir. Oflu Hoca Trakya’da filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

OFLU HOCA TRAKYA’DA FİLMİ KONUSU

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider. Bu sırada Lüleburgaz'da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca'ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi'nin hapisten çıkması Oflu Hoca'nın Lüleburgaz'daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA’DA OYUNCULARI

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç