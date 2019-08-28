Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya’da konusu ne, oyuncuları kimler?

Önceki filmleri ile beğeni toplayan Oflu Hoca bu kez Trakya’da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oflu Hoca Trakya'da özellikle televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? İşte yerli komedi filmleri arasında dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları…
OFLU HOCA TRAKYA'YA NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca Trakya'da filmi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.
OFLU HOCA TRAKYA’DA FİLMİ KONUSU
Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider. Bu sırada Lüleburgaz'da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca'ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi'nin hapisten çıkması Oflu Hoca'nın Lüleburgaz'daki günlerini kabusa çevirir.
OFLU HOCA TRAKYA’DA OYUNCULARI
Çetin Altay
Gökhan Yıkılkan
Gülhan Tekin
Bilal Çatalçekiç