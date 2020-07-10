Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekilmiştir? Oflu Hoca Trakya’da konusu ne?

Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekilmiştir? Oflu Hoca Trakya’da konusu ne?

Karadeniz’in en ünlü simalarından Oflu Hoca, maceralarına bu sefer Trakya’da devam ediyor. Kendine has komedi tarzıyla beğeni toplayan Oflu Hoca Trakya’da filminin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

Devam filmi niteliğinde olan Oflu Hoca Trakya'da filminin yönetmenliğini Adem Kılıç yapmıştır. 2018 yılında vizyona giren Oflu Hoca Trakya'da filmi ile ilgili tüm bilgiler…

OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA’YA NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç