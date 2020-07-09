Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi nerede çekilmiştir? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu ne, oyuncuları kim?

Son dönem Türk sinemasının dikkat çeken filmlerinden biri olan Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi, bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşacak. Devam filmi niteliğindeki Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. İşte Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Müteahhit Ahmet, hem parasını hem de itibarını kaybettiği için Oflu Hoca'ya çok kızgındır. Oflu Hoca'nın ise başka planları vardır. Son dönemde Türk sinemasının komedi dalındaki filmlerinden biri olan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

OFLU HOCA'NIIN ŞİFRESİ 2 KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Oflu Hoca’nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney