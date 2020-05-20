Oflu Hocanın Şifresi filminin konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi filminin oyuncuları kimler?

Oflu Hocanın Şifresi, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Oflu Hocanın Şifresi filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazılmıştır.
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU
Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü’ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet’in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Didem Balçın – Asiye
Başak Daşman – Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu – Ürolog
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Füruzan Asena Ongan – Nur
Onur Dilber – İdris
Deha Beşyıldız – Metin
Timur Ölkebaş – Pompacı
Ali Demirel – Lemi
Ceyhun Gen – Zeki
Emin Albayrak – Yaşar
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Yılmaz Vural – Oyuncu
Özlem Savaş – Ürolog
Ahmet Kural – Bakan