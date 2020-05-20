Oflu Hocanın Şifresi filminin konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi filminin oyuncuları kimler?

Oflu Hocanın Şifresi filminde Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu alıyor. Peki Oflu Hocanın Şifresi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Oflu Hocanın Şifresi, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Oflu Hocanın Şifresi filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazılmıştır.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü’ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet’in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Didem Balçın – Asiye

Başak Daşman – Ümmiye

Tarık Papuççuoğlu – Ürolog

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Füruzan Asena Ongan – Nur

Onur Dilber – İdris

Deha Beşyıldız – Metin

Timur Ölkebaş – Pompacı

Ali Demirel – Lemi

Ceyhun Gen – Zeki

Emin Albayrak – Yaşar

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Yılmaz Vural – Oyuncu

Özlem Savaş – Ürolog

Ahmet Kural – Bakan