Oflu Hocanın Şifresi filminin oyuncuları… Oflu Hocanın Şifresi filminde kimler oynuyor?

Oflu Hocanın Şifresi filminde Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu alıyor. Peki Oflu Hocanın Şifresi konusu ne ve oyuncuları kimler?
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Didem Balçın – Asiye
Başak Daşman – Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu – Ürolog
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Füruzan Asena Ongan – Nur
Onur Dilber – İdris
Deha Beşyıldız – Metin
Timur Ölkebaş – Pompacı
Ali Demirel – Lemi
Ceyhun Gen – Zeki
Emin Albayrak – Yaşar
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Yılmaz Vural – Oyuncu
Özlem Savaş – Ürolog
Ahmet Kural – Bakan
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU
Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca'nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü'ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet'in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.