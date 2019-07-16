Oflu Hocanın Şifresi filminin oyuncuları: Oflu Hocanın Şifresi filminin konusu nedir?

Oflu Hoca’nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Adem Kılıç’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazılmıştır. Film, Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu almaktadır. Film Türkiye’de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir.
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Didem Balçın – Asiye
Başak Daşman – Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu – Ürolog
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Füruzan Asena Ongan – Nur
Onur Dilber – İdris
Deha Beşyıldız – Metin
Timur Ölkebaş – Pompacı
Ali Demirel – Lemi
Ceyhun Gen – Zeki
Emin Albayrak – Yaşar
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Yılmaz Vural – Oyuncu
Özlem Savaş – Ürolog
Ahmet Kural – Bakan