Oflu Hoca’nın Şifresi oyuncuları kim, konusu ne? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 nerede çekildi?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminde, Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi'nin oyuncuları kimler, konusu ne?
KONUSU
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca’nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.
OYUNCULARI
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Başak Daşman – Ümmiye
Nihan Büyükağaç – Asiye
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Cem Atik – Muhabir
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Ayşegül Günay – Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney