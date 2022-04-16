Oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde Ebru Şallı’dan yürek yakan sözler

2020 yılında lenfomayla mücadele eden 10 yaşındaki Pars'ın ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, oğlunun ikinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Kavuşacağız biliyorum... O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski manken Ebru Şallı’nın iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020’de yaşamını yitirdi.

Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren Şallı, ölümünün ikinci yıl dönümünde Pars’ı Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla andı.

“2 YIL DEĞİL 200 YIL GEÇSE DE BU ANI TEKRAR YAŞAYACAĞIZ”

Ebru Şallı, oğluyla olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak “Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım.. Seni tarifsiz seviyorum” notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Demet Şener, paylaşıma kalp emojisi koyarken Ebru Akel, Asuman Dabak, Didem Uzel, Fazıl Say, Cengiz Abazoğlu gibi pek çok ünlü isim destek yorumu yaptı.

İlginizi Çekebilir Ebru Şallı söylentilere son noktayı koydu

İlginizi Çekebilir Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım