Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Öğretmen dizisi 1. bölüm izle)

Ekranların yeni dizisi Öğretmen bu akşam 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlker Kaleli'in başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizinin birinci bölümünde; bir sene önce Akif'in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep'e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi'nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif'le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi'ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır. Peki Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Öğretmen ilk bölüm izleme sayfası...

FOX ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen Öğretmen dizisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yerleşti. Özellikle Akif Öğretmen’i canlandıran İlker Kaleli’nin oyunculuğu hakkında olumlu birçok paylaşım yapıldı. Öğretmen dizisinin ilk bölümünde neler yaşandığını ve dizinin 2. yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ÖĞRETMEN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öğretmen dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda paylaştığımız bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ÖĞRETMEN İLK BÖLÜM İZLE

ÖĞRETMEN İLK BÖLÜM ÖZETİ

Bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…