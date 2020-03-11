Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Öğretmen 2. son bölüm izle)

Öğretmen dizisi 2. bölümü bu akşam yayınlandı. Ekranların yeni dizisi Öğretmen'in son bölümünde; Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. İşte Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Öğretmen dizisi çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor. Öğretmen’in 2. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkarken, son bölümde; Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir. Küçükkapı Lisesi'ni bombalayan Akif'in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep'in bunları görmesi an meselesidir. İşte Öğretmen 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öğretmen dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM FRAGMANI

ÖĞRETMEN 2. SON BÖLÜM İZLE

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.

Rüya'nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi'ni bombalayan Akif'in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep'in bunları görmesi an meselesidir.

ÖĞRETMEN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…

‘ÖĞRETMEN' KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.