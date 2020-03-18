Öğretmen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Öğretmen 3. son bölüm izle)

Öğretmen dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Peki Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Öğretmen son bölüm izleme sayfası.

Fox ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Öğretmen dizisinin 3. bölümü bu akşam yayınlandı. Öğretmen’in son bölümünde; Yılmaz Komiser, Rüya'nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır. Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. İşte Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ÖĞRETMEN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Öğretmen dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM FRAGMANI

ÖĞRETMEN 3. SON BÖLÜM İZLE

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim'in itirafı ile Akif Erdem'in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya'nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır.

Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur.

Akif'i gören Zeynep'in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?