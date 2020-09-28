Öğretmen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor?

Pandemi döneminde ekranlara geçici olarak veda eden Öğretmen dizisi, hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde İlker Kaleli, Ceran Moray, Serkan Keskin gibi isimlerin yer aldığı Öğretmen'in yeni sezonu 11 Ekim Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. İşte Öğretmen 5. bölüm 2. bölüm fragmanı...

FOX ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin yayın tarihi, dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Yeni sezon çekimlerinin devam ettiği dizinin 5. bölüm 2. fragmanı da paylaşıldı. Dizinin yeni fragmanında, öğrencilerin okulda yaşadığı panik anları dikkat çekerken, Akif öğretmen’in bayıldığı sahne de ilgi uyandırıyor. İşte Öğretmen yeni sezon 5. bölüm 2. fragmanı…

ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur.

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem'in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?