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Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 4. son bölüm izle…
Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 4. son bölüm izle…
Öğretmen dizisinin 4. son bölümde Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Peki Öğretmen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Magazin 25 Mart 2020 - 22:16

Öğretmen dizisinin 4. son bölümü yayınlandı, Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur? Şimdi Öğretmen dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor…

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem'in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

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