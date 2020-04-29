Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman?

Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman?

Yayınlandığı ilk günden itibaren en fazla konuşulan dizilerden biri de Öğretmen oldu. Öğretmen dizisi takipçileri ise bugün yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkındaki bilgileri merak ediyor. Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman? sorularının yanıtı...

Fox ekranlarında her çarşamba yayınlanan Öğretmen dizisi ilk yayınlandığı andan itibaren çok konuşulmuştu. Dizi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Peki Öğretmen bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar.

ÖĞRETMEN BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi bu akşamki Fox yayın akışında yer almıyor. Öğretmen dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayın tarihi açıklandığnda haberimizde olacak.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?