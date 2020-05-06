Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Kısa zamanda büyük ilgi toplayan Öğretmen dizisi, bu akşam da yeni bölüm ile ekranlarda olmayacak. Dizinin sıkı takipçileri, Öğretmen yeni bölüm ne zaman sorusunu internette aratmaya başladı. Peki, Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

Çarşamba akşamlarının sevilen dizlerinden Öğretmen, ilk bölümü ile birlikte büyük ilgili ile takip edildi. Ancak corona virüsü sebebiyle dizinin setlerine ara verilirken, dizinin takipçileri yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor…

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisinin setleri hala başlamış değil. Ancak ülkemizde corona virüsü pandemisi ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Öğretmen dizisinin de yeni bölümlerinin yakında zamanda ekranlarda olması bekleniyor.



ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANADI?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem'in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?