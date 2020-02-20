Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranlara 'merhaba' demeye hazırlanan dram türündeki yeni dizi 'Öğretmen'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un paylaşacağı Öğretmen dizisinin ilk bölüm fragmanı da geldi. Peki Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? İşte ilk bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

FOX ekranlarının yeni dizisi ‘Öğretmen’ izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun yaptığı dizinin başrolerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol yer alıyor. Dizinin 1. bölüm 1. fragmanı da bugün yayınlandı. Peki Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? İşte Öğretmen dizisi ilk bölümün yayınlanacağı tarih ve ilk fragmanı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Öğretmen dizisi, 4 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

HİKAYE

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.