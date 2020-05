Öğretmen dizisi bugün var mı? Öğretmen yeni bölüm tarihi belli mi?

Her hafta çarşamba akşamı Fox ekranlarında yayınlanan dizi, corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren çok konuşulan Öğretmen dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, dizinin yapımcı şirketinden açıklama geldi. Peki Öğretmen dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖĞRETMEN BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. FOX'ta yayınlanan Medyapım imzalı Öğretmen dizisiyle ilgili olarak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de dizini oyuncu kadrosunda.