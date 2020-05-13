Öğretmen dizisi bugün var mı? Öğretmen yeni bölümü ne zaman yayınlanır?

Öğretmen dizisi bugün var mı? Öğretmen yeni bölümü ne zaman yayınlanır?

Öğretmen dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, açıklama yapım şirketinden geldi. Dizi takipçileri ekranlara henüz 4. bölüm ile gelen Öğretmen dizisinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki Öğretmen bugün var mı? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox ekranlarında her çarşamba yayınlanan dizi, corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren çok konuşulan Öğretmen dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, dizinin yapımcı şirketinden açıklama geldi. İşte Öğretmen dizisi hakkında alınan karar…

ÖĞRETMEN BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. FOX’ta yayınlanan Medyapım imzalı Öğretmen dizisiyle ilgii olarak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem'in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?