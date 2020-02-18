Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi 'Öğretmen' için geri sayım başladı. İlk tanıtımları yayınlanan Öğretmen dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dram türündeki dizinin Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Başrollerde ise İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. Peki Öğretmen dizisi konusu nedir? İşte Öğretmen dizisi oyuncuları.

FOX ekranları yeni dizisi Öğretmen’i yayınlamaya hazrılanıyor. İlk tanıtım videosunun ardından bugün ikinci tanıtımı da yayınlanan Öğretmen dizisi şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un paylaşacağı Öğretmen dizisinin konusu da dikkat çekiyor. İşte Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu ve konusu.

İŞTE ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un paylaşacağı dizide “Sizinle şu andan itibaren, artık öğretmen-öğrenci değiliz. Şu andan itibaren sizler benim rehinemsiniz.” diyen Akif Öğretmen'in (İlker Kaleli) bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öğrencilerine ve tüm ülkeye bir insanlık dersi vermek isteyen Akif Öğretmen'le tanışmaya hazır mısınız? #Öğretmen'in ilk teaser'ı yayında! @ogretmenfoxdizi pic.twitter.com/fw3dxAocnq — FOX (@FOXTurkiye) February 14, 2020

Akif Öğretmen’in “değişin!” dediği öğrencileri üzerindeki planı ne?

Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalık konusuna da dikkat çekecek dizinin tanıtımında okulda bomba patlayınca, Akif Öğretmen'in “Değişin!” dediği öğrencileri üzerindeki planının ne olduğu daha da büyük merak konusu oldu.

Dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu diziyle ilgili, “Öğretmen dizisi, insanları gerçeğe varmaları için sormaya soruşturmaya davet ediyor, kişiler ve durumlara dair ilk yargıların ne kadar yanıltıcı olabilecegini ortak bir vicdan yaratarak göstermeye çalışıyor.” dedi.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.