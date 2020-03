Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Öğretmen konusu nedir?

FOX ekranlarının yeni dizisi Öğretmen bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fragmanının yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Öğretmen dizisinde hikayenin baş kahramanı olan ve fizik öğretmeni Akif Erdem’i canlandıran İlker Kaleli’nin yanı sıra Ceren Moray, Serhat Kılıç ve Afra Saraçoğlu gibi isimler de yer alıyor. Peki Öğretmen dizisi konsu nedir? Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ekranların yeni dizisi Öğretmen hakkında merak edilen tüm detaylar…



İŞTE ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Dizide ayrıca Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

İLKER KALELİ

11 Mayıs 1984 doğumlu olan İlker Kaleli'nin tam adı İlker Kaan Kaleli'dir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif'i canlandırmaktadır.

CEREN MORAY

Ceren Moray, 5 Haziran 1985’te Diyarbakır'da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan ve İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

SERHAT KILIÇ

Seksenler dizisinde Ergun Plak karakterine hayat veren Serhat Kılıç, pek çok tiyatro ve sinema filminde rol almış başarılı bir oyuncudur. 1994’te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında buradan mezun oldu.

1992 senesinden 2001’e kadar aralıklarla radyo programcılığı yapan Serhat Kılıç 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2004-2005 yıllarında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Serhat Kılıç'ın ilk profesyonel oyunu 1988'de Ankara Sanat Tiyatrosu'da rol aldığı Ariel Doffman’ın Kayıplar (Dullar) oyunudur.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Serhat Kılıç aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.

2006 yılında Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevine devam ederken tiyatro ve televizyon çalışmalarını İstanbul’da da sürdürdü. İstanbul'da Tiyatro Dot, BKM gibi özel tiyatrolarda oynadı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul’da devam sürdürdü. 2009-2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatrosu'na katıldı. İntiharın Genel Provası adlı oyun 3 sezondur İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.

AFRA SARAÇOĞLU

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisi kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

SERKAN KESKİN

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde ve Akademi İstanbul’da tiyatro eğitimi alan Keskin, 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya’a katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Serkan Keskin 2003’te yayınlanmaya başlayan Çaylak isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Daha sonra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Özellikle, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı “İsmail Abi” karakteri ile fenomen oldu ve bu dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı 32. İsmail Dümbüllü ödülünü aldı. Oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi kadrosunda yer almıştır.

ŞERİF EROL

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senarist, seslendirme sanatçısı Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo'da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan “Açık Gazete” isimli programı hazırlayıp sundu.

Bir dönem ATV ekranlarından yayınlanan “Bir İstanbul Masalı” isimli dizinin senaristliğini yaptı. Bunun yanı sıra Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde sahne alarak tiyatro çalışmalarını devam ettirdi. 2012'de Bilgi Üniversitesi'nin sahne sanatları bölümünde akademisyenlik görevinde bulunarak öğrencilere oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.

2005 yılında ilk dizi senaryosu olan Hırsız Polis'i ve sonrasında 2007 yılında Bıçak Sırtı ile 2012 yılında Koyu Kırmızı dizilerinin senaryolarını yazmıştır. 2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü almıştır.

YAPIM: MEDYAPIM & MF YAPIM

YAPIMCILAR: FARUK BAYHAN – FATİH AKSOY

SENARYO : MERVE GİRGİN

YÖNETMEN: KORAY KERİMOĞLU

UYGULAYICI YAPIMCI: SUZAN SÜMELİ

OYUNCULAR: İLKER KALELİ, CEREN MORAY, SERHAT KILIÇ, AFRA SARAÇOĞLU, SERKAN KESKİN, ŞERİF EROL

‘ÖĞRETMEN’ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hikaye; bir sene önce Akif'in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep'e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi'nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif'le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi'ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi'nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif'in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…