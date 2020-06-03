Öğretmen dizisi yeni bölüm bugün var mı? Öğretmen yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Öğretmen dizisi yeni bölüm bugün var mı? Öğretmen yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Öğretmen dizisi de diğer birçok dizi gibi corona virüsü nedeniyle yarım kalan dizlerden. Çekimleri ertelenen Öğretmen'in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yapılan son açıklamalarla birlikte dizinin sezonu kapatma kararı aldığı açıklandı. Peki Öğretmen yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Her hafta çarşamba günü Fox ekranlarında izleyici ile buluşan Öğretmen dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Salgın nedeniyle çekimleri ertelenen Öğretmen dizisi bu akşamki yayın akışında yer almadı. Dizi takipçileri ise Öğretmen'in 5. yeni bölüm tarihini merak etmeye başladı. İşte Öğretmen dizisinden son gelişmeler…

ÖĞRETMEN BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi bu akşamki Fox yayın akışında görülmedi. FOX'ta yayınlanan Medyapım imzalı Öğretmen dizisiyle ilgili olarak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.



ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?