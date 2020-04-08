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Öğretmen yeni bölüm ne zaman? Öğretmen dizisi neden yok?
Öğretmen yeni bölüm ne zaman? Öğretmen dizisi neden yok?
Yönetmen koltuğuna Koray Kerimoğlu'nun oturduğu Öğretmen dizisinden Corona virüs önlemi geldi ve çekimlere ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara nedeniyle Öğretmen dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Magazin 8 Nisan 2020 - 15:48

Corona virüsü televizyonda yayınlanan dizileri de etkiliyor. Bu sebeple setlerine ara veren dizilerden biri de Öğretmen oldu. FOX TV yayın akışında Öğretmen dizisinin yeni bölümü yerine özel bölümü yayınlanacak. Öğretmen’in yeni bölümü ne zaman yayınlacak sorusu ise henüz cevap bulmadı.

Öğretmen neden yok? Öğretmen yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur.
Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem'in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

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