Oğulcan Engin işletmecilikten çok memnun

Öğle saatlerinde geldikleri AVM’de yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen baba-oğul, soluğu buradaki bir mekanda aldı. Birlikte girdikleri mekanda uzun süre arkadaşları ile oturup sohbet eden Sinan ve Oğulcan Engin yaklaşık üç saat kaldığı AVM'den ayrı ayrı araçlarıyla ayrıldılar. Oğulcan Engin, “İşletmeciliğini yaptığım mekanda her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu sene ödüle de layık görülmemiz beni ayrıca mutlu etti. İlerleyen zamanlarda ikinci şubeyi açmak gibi planlarım var ama bu sefer farklı bir restoran olabilir” diye konuştu.