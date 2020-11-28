Oğulcan Engin’in de corona testi pozitif çıktı

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de coronaya yakalandı.

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin de corona virüsüne yakalanan ünlü isimlerden oldu.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu. Engin, testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun test sonucu henüz belli olmadı.

“HABERLER MAALESEF DOĞRU”

Corona testi sonucu pozitif çıkan İbrahim Büyükak’ın tedavisi evinde sürüyor. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan İbrahim Büyükak “Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.