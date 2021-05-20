Oğuz Yılmaz’a veda

Ankara’da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi.

Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Yılmaz’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz’ın yeni albüm hazırlığında olduğu söylendi. (DHA)

