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Oğuz Yılmaz’ın ailesi isyan etti: Adalet önünde görüşeceğiz!

Geçen günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın gözyaşları içerisinde toprağa verilmesinin ardından cenazede çekilen görüntülere ailesinden tepki geldi.

Güncellenme: 13:57, 24/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Oğuz Yılmaz’ın ailesi isyan etti: Adalet önünde görüşeceğiz!

Oğuz Yılmaz’ın cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerden rahatsız olan Yılmaz’ın ailesi bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Büyük üstad Oğuz Yılmaz vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda, para almak için dijital platformda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz. Akabinde gereğinin yapılacağını da size bildirmek istiyoruz. Unutmayın ölüm herkese var. Yaşatmayan da can almayan bir yaratan var. Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbette bizi alıştıracak, o zaman adalet önünde görüşeceğiz…” denildi.


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