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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını itiraf etti

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yaparak ilişkisini doğrulayan Koç, "Güzel bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

Güncellenme: 12:03, 05/01/2021
Haberler Magazin
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını itiraf etti

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Çift, yeni yıla Alaçatı’daki bir otelde girdi.

İLK DEMET AŞKINI İLAN ETTİ

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince ilk olarak Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN’IN ESKİ AŞKLARI, DEMET’İ SİLDİ

Hatta bu sözlerin ardından Özdemir’in arkadaş olduğu Koç’un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, oyuncuyu Instagram’dan takip etmeyi bıraktı.

Demet Özdemir-Yağmur Tanrısevsin

OĞUZHAN AŞKINI İTİRAF ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Koç, aşkını ilan ederek “Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim” dedi.

Oğuzhan Koç’un paylaşımı.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış evlilik müjdesi beklerken de ani bir kararla ayrılmışlardı.

Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin

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Yayınlanma Tarihi:11:39,