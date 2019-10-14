Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı iddiası!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in sevgilisi Oğuzhan Koç’la olan fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması dedikoduları alevlendirdi.

Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç’un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Öte yandan, Oğuzhan Koç’un instagram hesabından Tanrısevsin’le yer aldıkları kareleri kaldırmaması ve çiftin birbirini henüz takipten de çıkarmaması dikkat çekti.