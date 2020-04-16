Oğuzhan Koç, “İstanbul’a müzisyen olmak için geldim”

Samimi açıklamalarda bulunan Oğuzhan Koç, kariyer yolcuğunu ve saç dökülme sorununu nasıl çözdüğünü anlattı.

“İSTANBUL’A MÜZİSYEN OLMAK İÇİN GELDİM”

Koç, “Ben çocukluğumdan itibaren müzik eğitimi aldım. İstanbul'a geliş amacım da müzisyen olmaktı. Eser Yenenler ile ev arkadaşıydım, kendisi de tiyatroyla uğraşıyordu o dönemde de Aliye'de oynuyordu

“TURİSTLERE HALUK LEVENT ÖĞRETİYORDUM”

Eser dizi oyunculuğu yapmak istemediğine karar verdi ve başka işlere yöneldi. Bir şekilde BKM'nin yeni oyuncular aradığını öğrendi. Şahin Irmak vasıtasıyla oraya girdi. Eser evde skeçler yazmaya başladı. Benim de o dönem bir müzik grubum vardı, Taksim'de sahneye çıkıyordum. İrlandalı turistlere Haluk Levent falan öğretiyordum.

ESER BANA KEFİL OLDU

Eser ev arkadaşım olduğu için arada akıl veriyordum ‘şöyle yapsan nasıl olur, böyle yapsan nasıl olur' diye arada da gidip izliyordum. Orada Yılmaz Ağabey ile tanıştım bir şekilde. Eser, ‘Sen de gelsene' dedi. BKM'de de şöyle bir sistem vardı, ‘Biz öğrenci alımını kapattık, arkadaşın sana kefil oluyorsa gir. Fakat seni sevmezsem arkadaşını da atarım' bir nevi kefillik sistemi oluşturuldu. Sonra dediler ki ‘Buraya artık sınavla giriş bitti. Çok sevdiğiniz, çok yetenekli bulduğunuz arkadaşlarınız varsa kefil olun ve sokun buraya o batırırsa siz de gidersiniz!' Eser bana kefil oldu. Biz birlikte İbrahim Büyükak'a kefil olduk” dedi.

“PROTEZ SAÇ BENİ BİTİRDİ”

Yol Arkadaşım 2'de yönetmenimiz bizi karşıdan çektiği için saçlar da o zaman seyrek, hep arka taraf görünüyordu. ‘Gel protezle oyna, hem saçların yıpranmaz' dedi. Ben de kabul ettim. Onu kafama bir yapıştırdım zulüm resmen. Üç günde bir çıkar, tak bir dünya iş…Tabii ki bir insanın o kadar saçı olamaz, kafamda halıyla gezdim. (gülüyor) Kafanı bile kaşıyamıyorsun, sadece sallıyorsun geçsin diye. Film çekimleri bitti, konser vermeye başladım. Mecbur taktım. Çünkü protez saç takıyorsan kendi saçlarını kazıyorsun öyle de dışarı çıkamazdım 5-6 ay öyle gezmek zorunda kaldım.

“SAÇLARI ZOR UZATTIM”

Protezi çıkarmak için 1 – 2 ay hiçbir iş yapmadım. Evde saçlarımın uzamasını bekledim. Bu süreçte de saç bakım sistemlerine girdim. Onlar da iyi geldi, şu an bayağı iyi saçlarım”

